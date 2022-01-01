Россияне вспомнили предновогодние очереди советских времен

Россиянка поделилась архивной фотографией очереди в советскую кондитерскую перед Новым годом. Под ее постом в Facebook-группе «Реальная жизнь. Перово, Новогиреево, Ивановское, Вешняки» между пользователями разгорелся спор.

«Веселая предновогодняя суета. Москва, 1980-е», — так подписала снимок автор публикации. Многие жители столицы узнали на кадре кондитерскую в Столешниковом переулке и вспомнили, как сами часами стояли в очереди, чтобы купить заветные угощения. При этом у одних ностальгия оказалась теплой и радостной, а у других — кардинально другой. «Что ж тут веселого?» — удивленно возмутилась подписчица интернет-сообщества. «Упаси боже! Лично я совсем не хочу возвратиться в те времена!», «Провались они пропадом, эти очереди. Полжизни в них простояли», — поддержали ее фолловеры сообщества.

«Ездила туда за корзиночками и "картошкой". Очень вкусные были!», «Захотелось съесть торт "Подарочный" или эклеров», «Бабушка и дедушка стояли так за "Птичьим молоком"... Но какой это был торт, чудо!» — вспомнили пользователи свои любимые лакомства.

Россиянка отметила, что очереди, помимо тотального дефицита товаров, раньше возникали и по другим причинам. Во-первых, все товары отпускались через прилавок, самообслуживания не было: каждый торт продавщица лично перевязывала ленточкой. Во-вторых, стоили угощения недорого, поэтому позволить их себе могли все, поэтому там, где можно было их купить, тут же выстраивались «хвосты».

«Стояние в очереди за дефицитом перед праздником было частью этого праздника! В очереди рождалось мифическое единение. Это был такой аттракцион. Теория работала еще лучше, если стоять удавалось в рабочее время, а вожделенный товар не заканчивался перед твоим носом», — подчеркнула москвичка.

Один из пользователей с грустью отметил, что сегодня не только нет той кондитерской, но и весь Столешников превратился в «улицу для богатых»: теперь там одни бутики.

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