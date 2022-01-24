Огромная очередь за бесплатными экспресс-тестами на COVID-19 возмутила россиян

Несколько человек рассказали, что получили положительный результат теста, но теперь у них возникли сложности с вызовом врача на дом для получения больничного. «Так обещали же дистанционно больничные выдавать и лечить тоже по интернету…» — отметила россиянка. Еще несколько человек обратили внимание на то, что очереди в выходные дни в большинстве пунктов отсутствуют.

Ранее россиян разозлила длинная очередь за импортными шоколадными батончиками.