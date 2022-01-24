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Огромная очередь за бесплатными экспресс-тестами на COVID-19 возмутила россиян

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Огромная очередь за бесплатными экспресс-тестами на COVID-19 возмутила россиян
Кадр: телеграм-канал «Новости Москвы»

Огромная очередь за бесплатными экспресс-тестами на COVID-19 у метро «Третьяковская» попала на видео и возмутила россиян. Роликом поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

«В Москве сегодня отмечают день очередей», — иронично заметил автор поста. «Национальная забава», — поддержал его один из пользователей. Однако большинство все же высказали сильное негодование. «Пока стоишь — заразишься», «Не болеешь, так подцепишь», «Дурдом», — написали они.

Несколько человек рассказали, что получили положительный результат теста, но теперь у них возникли сложности с вызовом врача на дом для получения больничного. «Так обещали же дистанционно больничные выдавать и лечить тоже по интернету…» — отметила россиянка. Еще несколько человек обратили внимание на то, что очереди в выходные дни в большинстве пунктов отсутствуют.

Ранее россиян разозлила длинная очередь за импортными шоколадными батончиками.

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