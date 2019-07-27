Огромные очереди в Шереметьево показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены огромные очереди у входа в один из терминалов московского аэропорта Шереметьево. Ролик в субботу, 27 июля, публикует Telegram-канал «Московские новости».

На кадрах видно, что у дверей собрались десятки людей с чемоданами, при этом очередь практически не двигается.

Что именно стало причиной образования такого скопления пассажиров, не уточняется.

В конце июня на подъезде к Шереметьево образовалась большая пробка из-за сильных дождей, обрушившихся на столицу. Самые сильные затруднения движения наблюдались около терминала В, откуда осуществляются внутренние рейсы.

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