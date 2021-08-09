Охранники ТЦ избили москвича и заперли его в подсобке на пять часов

Москвич обвинил охранников торгового центра (ТЦ) «Весна» в районе Алтуфьево в избиении. По словам мужчины, его удерживали в запертой подсобной комнате более пяти часов, нанося удары. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В доказательство потерпевший записал видео, в котором рассказал всю ситуацию, случившуюся с ним, своей жене. На кадрах видно, что москвича действительно не выпускают из комнаты — в дверях стоят охранники. На полу — следы запекшейся крови. По телефону мужчина рассказал своей супруге о том, что заступился за другого человека, который стал жертвой охранников. После этого мужчину силой отвели в подсобку, где начали избивать.