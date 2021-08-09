Охранники ТЦ избили москвича и заперли его в подсобке на пять часов
Москвич обвинил охранников торгового центра (ТЦ) «Весна» в районе Алтуфьево в избиении. По словам мужчины, его удерживали в запертой подсобной комнате более пяти часов, нанося удары. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В доказательство потерпевший записал видео, в котором рассказал всю ситуацию, случившуюся с ним, своей жене. На кадрах видно, что москвича действительно не выпускают из комнаты — в дверях стоят охранники. На полу — следы запекшейся крови. По телефону мужчина рассказал своей супруге о том, что заступился за другого человека, который стал жертвой охранников. После этого мужчину силой отвели в подсобку, где начали избивать.
Пострадавшим является 37-летний Вадим Бузунков. По словам его жены, побои остановились только когда она вызвала к торговому центру машину скорой помощи. Также женщина рассказала, что мужу разбили телефон, после чего связь с ним прервалась. Вечером в воскресенье, 8 августа, в здание приехал участковый и опросил свидетелей. На тот момент мужчина все еще был заперт в подсобке. О дальнейшем его состоянии пока ничего не известно.
Ранее в Москве госпитализировали пенсионера после того, как его жестоко избил неизвестный. Он проломил пожилому москвичу основание черепа. У потерпевшего диагностировали перелом скулы. Инцидент произошел на Луховицкой улице. Полиция задержала напавшего на пенсионера мужчину — им оказался 40-летний монтажник.
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