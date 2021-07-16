В Москве монтажник проломил череп пенсионеру

На юго-востоке Москвы пенсионера госпитализировали после того, как его жестоко избил неизвестный мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным столичного ГУ МВД России, пожилому мужчине проломили основание черепа. Также у него диагностировали перелом скулы.

Инцидент произошел на Луховицкой улице. Полиция задержала напавшего на пенсионера мужчину — им оказался 40-летний монтажник.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно об инциденте, в ходе которого в Измайловском парке в Москве мужчина с криком «Аллах акбар!» напал на пенсионера и проломил ему голову дубинкой. 3 июля в начале седьмого часа утра 91-летний мужчина пришел на спортивную площадку у Красного пруда, чтобы заняться гимнастикой вместе со своими ровесниками. Когда пенсионер присел на лавочку отдохнуть, на него из-за кустов напал преступник.

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