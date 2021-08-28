Около метро в Москве обратили внимание на мужчину с табличкой

Пользователи сети заметили около станции метро «Новокузнецкая» в Москве молодого мужчину с табличкой «Преподаю вокал за еду». Пост с фотографией учителя музыки выложил на своей странице в Instagram неравнодушный россиянин.

Автор публикации решил предать историю героя снимка огласке. По его словам, мужчину зовут Александр, и ему, как учителю музыки, не выплачивают зарплату — в результате он вынужден искать учеников на улице, работая за еду.

«Он очень смущался. Пожелал ему хорошего дня, и он с улыбкой попрощался. Хочется, чтобы Саше помогли… Хочется, чтобы солидарность между художниками существовала и проявлялась», — написал автор поста.

Ранее москвичи вспомнили первый советский рок-концерт в «Олимпийском». Один из очевидцев рассказал, что это событие стало «культурным переворотом» для поклонников рока.

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