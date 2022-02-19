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Певица Ольга Серябкина заступилась за «Большую глину» в центре Москвы

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Певица Ольга Серябкина заступилась за «Большую глину» в центре Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Певица Ольга Серябкина в интервью «Москвич Mag» рассказала об изменениях, произошедших в столице в последние годы.

По ее словам, Москва стала очень красивой и ухоженной. Женщина также упомянула дискуссии горожан, вызванные неоднозначным отношением к установленной возле «ГЭС-2» скульптуре «Большая глина №4» художника Урса Фишера.

«Не вижу ничего страшного в этой скульптуре, не понимаю, почему она должна стоять в каком-то другом месте, это современное искусство, оно может нравиться или нет, но то, что скульптура не выполнена в классическом стиле, не делает ее от этого менее интересной», — заступилась Серябкина за произведение искусства.

Артистка отметила, что единственное, что ей хотелось бы изменить в городе — это хрущевки. Она уточнила, что вместо старого жилого фонда нужно построить комфортные и красивые дома.

Ранее москвичи предложили переставить скульптуру. «Я бы "Глину" на место памятника Петру I переставила. Мне она реально больше нравится, но вот место ее установки — не очень», — поделилась своей мыслью москвичка.

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