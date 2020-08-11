ОМОН перекрыл все входы и выходы на рынке «Теплый Стан» в Москве

На рынке «Теплый Стан» в Москве, где 1 августа произошла стычка между толпой мигрантов из Таджикистана и полицейскими, ОМОН перекрыл все входы и выходы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские новости».

Причины не уточняются. Очевидцы утверждают, что люди не могут не только войти, но и выйти с рынка — их не выпускают.

В начале августа сообщалось, что на рынке «Теплый Стан» мигрант повздорил с охранником рынка, после чего охранник обратился за помощью к сыну-полицейскому. Приехавшие на вызов силовики посадили приезжего в служебный автомобиль, но за него вступились земляки. На кадрах видно, как десятки людей столпились у автомобиля и в какой-то момент буквально выдернули мужчину из машины и отвели его в сторону.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!