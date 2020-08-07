В Москве мигранты напали на полицейских

На юге Москвы двое приезжих напали на сотрудников полиции, которые попросили их показать документы. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, разместивший видеозапись инцидента, снятую прохожим.

Как сообщили стражи порядка автору ролика, они посчитали, что регистрация в паспортах остановленных ими граждан может быть фальшивой. Сначала мигранты попробовали сбежать, однако после этого решили оказать сопротивление полицейским.

На кадрах можно заметить, как сотрудники правоохранительных органов повалили на землю двух мужчин, которые, в свою очередь, активно пытались вырваться. Один из мигрантов заявил, что показал полицейским документы, подчеркнув, что оснований для его задержания нет. После этого он несколько раз нецензурно оскорбил стражей порядка.

«Он начал драться, я его задержал», — заявил один из полицейских. В этом время прохожие снимали происходящее на камеры. Вскоре стражам порядка удалось посадить кричащих и сопротивляющихся мужчин в автомобиль и забрать их в отделение.

3 августа сообщалось, что толпа мигрантов из Таджикистана отбила у полицейских соотечественника, задержанного после конфликта с охранником рынка «Теплый стан» в Москве. На ролике, опубликованном в сети, видно, как десятки людей столпились у автомобиля и в какой-то момент буквально выдергивают мужчину из машины, а затем уводят его в сторону. В это время полицейские спокойно наблюдают за происходящим.

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