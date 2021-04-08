Опасные игры на электричке в Москве сняли на видео

На московской электричке заметили зацеперов, очевидцы сняли их на видео. Запись публикует Telegram-канал «Что там в Москве».

На размещенных в сети кадрах видно, как два человека, предположительно несовершеннолетних, едут на поезде, зацепившись за выступы последнего вагона.

«Опасные игры» — говорится в подписи к видео. Уточняется, что ролик был снят на Горьковском направлении Московской железной дороги. О дальнейшей судьбе зацеперов не сообщается.

В июне 2017 года сообщалось, что зацепер погиб на станции «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Он зацепился за зеркало заднего вида последнего вагона, чтобы прокатиться до следующей станции, но поезд протащил его по всей платформе, после чего он сорвался и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

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