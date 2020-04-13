Описана работа гаишников на съездах с МКАД

Корреспондент утверждает, что полицейские тормозили все без исключения автомобили и интересовались целями визита. Многие из автомобилистов уже успели оформить цифровые пропуска, водители показывали их из окна машины, а с теми, кто их не имел, проводили беседы. К примеру, 35-летнего предпринимателя Евгения развернули на полпути к стоматологу. «Сказали, что не работают сейчас стоматологические клиники и велели ехать домой. Я спорить не стал», — поделился он.

В беседе с журналистом сотрудники ДПС рассказали, что в настоящее время штрафы не выписывают, но штрафовать будут уже со среды, 15 апреля. Сейчас же они объясняют необходимость находиться дома.

Примечательно, указывает журналист, что проверяется сам факт наличия пропуска, но проверить его не на чем. «Обещают загрузить новую программу в планшеты. Вот ждем!» — рассказал патрульный.

12 апреля Telegram-канал «Московские новости» опубликовал карту патрульных точек на дорогах столицы. На данный момент на отмеченных пунктах работают наряды Госавтоинспекции, которые следят за движением транспорта и уточняют у водителей и пассажиров причину въезда на территорию столицы. Карта появилась после сообщения МВД о том, что наряды полицейских будут осуществлять выборочный контроль въезжающего в Москву транспорта.

Как рассказали в Мосгордуме, после 15 апреля московские водители заплатят за проезд без пропуска пять тысяч рублей штрафа. При этом отмечается, что машину не будут конфисковывать.

За последние сутки в Москве зафиксировано 1355 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения в столице составило 11 513, выздоровели 837 человек, умерли 82 человека.

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