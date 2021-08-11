Определен лучший строительный проект Москвы
Реализация проекта реставрации Северного речного вокзала в Москве определена победителем в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» за 2020 год. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Проголосовать за лучшие городские объекты могли не только профессионалы, но и жители столицы. Горожане могли сделать свой выбор на трех площадках: в приложении «Активный гражданин», на официальном портале самого конкурса и на выставке конкурсных проектов в павильоне «Макет Москвы», расположенном на ВДНХ.
«Конкурс становится все популярнее как среди представителей строительной отрасли, так и среди горожан. В этом году было заявлено 108 проектов. Победителями стали 24 проекта в 11 номинациях», — отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал пять самых интересных инициатив столичных инновационных компаний. По его словам, в последние годы город поднимается все выше в международных рейтингах, оценивающих инновационные продукты. В частности, в 2020 году столица заняла 32-ю строчку в топе 100 ведущих инновационных кластеров мира Global Innovation Index, хотя еще в 2017-м ей выделили 57-е место.
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