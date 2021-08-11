Определен лучший строительный проект Москвы

Реализация проекта реставрации Северного речного вокзала в Москве определена победителем в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» за 2020 год. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Проголосовать за лучшие городские объекты могли не только профессионалы, но и жители столицы. Горожане могли сделать свой выбор на трех площадках: в приложении «Активный гражданин», на официальном портале самого конкурса и на выставке конкурсных проектов в павильоне «Макет Москвы», расположенном на ВДНХ.