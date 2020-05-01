Определен срок отключения отопления в Москве

В Москве отключение отопления запланировано на 6-7 мая. Об этом «Российской газете» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам городского хозяйства Петр Бирюков.

Ожидается, что тепло придет в столицу уже 1 мая. После этого коммунальные службы будут готовиться к следующему зимнему сезону.

В связи с эпидемиологической ситуацией в городе также принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня.

28 апреля в Москве продлили режим самоизоляции до 11 мая включительно. В столице 15 апреля начал действовать пропускной режим, регулирующий поездки на личном и общественном транспорте, а также на такси. Большинство предприятий переведены на удаленную работу либо закрыты, граждан обязали не покидать жилище без веской причины.

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