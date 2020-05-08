Опубликована новая статистика по коронавирусу в Москве

В Москве за последние сутки выявили 5846 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии насчитывается 98 522 случая. Новая статистика опубликована в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции и на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время выздоровели 10 259 человек, умерли 956.

В Московской области с начала пандемии выявили 18 350 случаев заражения коронавирусом, 918 зафиксировано за последние сутки. Выздоровели 813 человек, умерли 175.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения в столице до 31 мая. По его словам, все закрытые сейчас в городе предприятия сферы услуг, торговли, образования, культуры и спорта не будут работать до 31 мая. Кроме того, с 12 мая в Москве вводится масочный и перчаточный режим — пользоваться транспортом и посещать общественные места можно будет только в маске и перчатках.

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