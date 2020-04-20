Власти спрогнозировали замедление распространения коронавируса в Москве

Московские власти надеются, что распространение коронавируса в столице замедлится к концу апреля — началу мая. Такой прогноз в понедельник, 20 апреля, представил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает РИА Новости.

По его словам, выход на плато к этому времени станет возможным благодаря ограничительным мерам, принимаемым в городе. «Пока можно констатировать, что ситуация находится под контролем», — заявил Шапошников.

Он добавил, что уже в течение недели-полутора будет понятно, какие меры следует предпринимать в столице в дальнейшем.

По последним данным, в Москве с начала эпидемии коронавируса выявили более 26 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом 204 человека умерли, а 1838 выздоровели.

17 апреля столичная мэрия предупредила горожан о предстоящих трудных неделях из-за пика коронавируса в Москве. Там подчеркнули, что то, как город справится с пандемией, зависит не только от медицинских работников, но и от решения властей и сознательности самих москвичей.

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