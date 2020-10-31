Опубликована новая статистика по заражению коронавирусом в Москве

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в своем Telegram-канале и на сайте стопкоронавирус.рф опубликовал новую статистику по заражению в Москве. Так, за сутки в столице выявили 4952 случая инфицирования COVID-19.

Всего же с начала пандемии в Москве насчитывается 424 148 случая заражения коронавируса. 311 450 человек выздоровели, 6768 умерли. Болеют в настоящее время 105 930 человек.

В Московской области за сутки выявили 535 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии — 86 821. В регионе выздоровели 64 649, умерли 1608 человек, болеют 20 564.

Ранее власти Москвы еще раз подтвердили отсутствие планов вводить пропускной режим.

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