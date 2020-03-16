Опубликовано видео строительства больницы для зараженных коронавирусом в Москве
Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом опубликовал кадры с места строительства мобильной инфекционной больницы для зараженных коронавирусом на Калужском шоссе. Соответствующее видео появилось в официальном Telegram-канале штаба.
По данным ресурса, больница станет дополнением к стационару в Коммунарке и инфекционной клинической больнице №1. В госпитале одновременно могут разместиться 500 человек.
Отмечается, что видео было снято на второй день строительства здания.
В начале марта мэрия Москвы определила больницу, в которую будут помещать россиян, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Их направляют в новый больничный комплекс, расположенный в Коммунарке.
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