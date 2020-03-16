Опубликовано видео строительства больницы для зараженных коронавирусом в Москве

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом опубликовал кадры с места строительства мобильной инфекционной больницы для зараженных коронавирусом на Калужском шоссе. Соответствующее видео появилось в официальном Telegram-канале штаба.

По данным ресурса, больница станет дополнением к стационару в Коммунарке и инфекционной клинической больнице №1. В госпитале одновременно могут разместиться 500 человек.

Отмечается, что видео было снято на второй день строительства здания.