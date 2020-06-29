Опубликованы новые данные по коронавирусу в Москве

В Москве за сутки выявили 782 новых заразившихся коронавирусом. Новые данные по заражению опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

С начала пандемии в столице насчитывается 220 853 случая заражения. За последние сутки умерло 23 человека.

В Московской области за сутки зафиксировано 335 случаев, всего в регионе насчитывается 57 269 случаев и 875 летальных исходов.

За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 6719 в 83 регионах.

25 июня мэр Москвы Сергей Собянин отложил возобновление массовых мероприятий в городе. По его словам, этот вопрос московские власти будут решать в июле.

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