Сегодня в 10:47
Опубликованы новые данные по коронавирусу в Москве
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
В Москве за сутки выявили 782 новых заразившихся коронавирусом. Новые данные по заражению опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
С начала пандемии в столице насчитывается 220 853 случая заражения. За последние сутки умерло 23 человека.
В Московской области за сутки зафиксировано 335 случаев, всего в регионе насчитывается 57 269 случаев и 875 летальных исходов.
За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 6719 в 83 регионах.
25 июня мэр Москвы Сергей Собянин отложил возобновление массовых мероприятий в городе. По его словам, этот вопрос московские власти будут решать в июле.
Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!