Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в Москве

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в своем Telegram-канале опубликовал новые данные по заражению инфекцией в Москве. Так, за сутки в столице выявлено 689 случаев заражения.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии в Москве насчитали 249 611 случаев заражения. Выздоровело 192 686 человек, умерло 4611. Болеют в настоящее время 52 314 человек.

В Московской области за минувшие сутки выявили 152 случая заражения, всего с начала эпидемии — 65 324. Болеют сейчас 15 276 человек, выздоровело 48 916, умерло 1132.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил число бессимптомных носителей коронавируса в городе в 60 процентов. «Это значительно больше, чем по другим регионам, в связи с тем, что в Москве организован большой объем тестирований, в том числе и по свободной записи», — сказал градоначальник.

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