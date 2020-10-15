Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 3942 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 347 946. Новые данные в четверг, 15 октября, опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за все время вылечилось 268 423 пациента, из этого числа 1953 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 5796 человек, также известно о 57 скончавшихся за сутки.

В Московской области зарегистрировано 439 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе — 79 119. За все время выздоровели более 59 тысяч человек, также зафиксировано 1443 летальных исхода.

Ранее житель Москвы описал процедуру вакцинации от коронавируса и свое состояние после того, как ему сделали прививку. По его словам, уже через полчаса после укола он почувствовал себя плохо. В частности, горожанин пожаловался на мигрирующие боли по всему телу, слабость, «ватные» ноги, расфокусировку зрения и боль в месте укола. При этом он сказал, что вскоре все неприятные симптомы, кроме боли в месте прививки, исчезли.

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