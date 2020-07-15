Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в Москве

За сутки в Москве выявлено 575 случаев заражения коронавирусом. Новые данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Общее число случаев заражения с начала эпидемии в столице составляет 232 376. В Московской области за сутки выявлено 166 случаев заражения.

По данным оперштаба, в Москве число новых случаев COVID-19 снизилось еще на 10 процентов за неделю. «Уже более двух месяцев среднесуточный темп прироста новых заболевших отрицательный», — говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 759 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 123 летальных исхода, выздоровели 539 373 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об испытываемых москвичами сложностях после снятия ограничений, введенных из-за борьбы с коронавирусом. По его словам, горожане еще какое-то время будут психологически восстанавливаться и «выходить» из ограничений. «Оказалось, что мы за три месяца привыкли к карантинным мерам, привыкли к сидению дома, опасностям. Это все за три месяца въелось в нас, и увидеть толпы людей на улицах — для многих это стало шоком», — заявил он.

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