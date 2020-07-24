Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в Москве

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в своем Telegram-канале и сайте стопкоронавирус.рф опубликовал новые данные по заражению в Москве. Так, за последние сутки выявлено 645 случаев инфицирования.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 236 616 случаев. От коронавируса за последние сутки вылечились еще 462 пациента, общее число вылечившихся составляет 173 854. Умерло 4375 человек.

В Московской области с начала эпидемии 62 461 случаев заражения — 143 за последние сутки. Выздоровели 44 739 человек, умерло 1085.

Ранее в июле мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об испытываемых москвичами сложностях после снятия ограничений, введенных из-за борьбы с коронавирусом. По его словам, горожане еще какое-то время будут психологически восстанавливаться и «выходить» из ограничений.

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