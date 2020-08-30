Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 695 случаев заражения коронавирусом. Новые данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Зафиксировано 11 новых летальных исходов среди пациентов с подтвержденной инфекцией. Выздоровели 904 человека. С начала пандемии в столице насчитали 261 733 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 213 205 человек, умерли 4809 человек.

В Московской области за сутки зафиксировали 165 новых инфицированных, а с начала пандемии — 68 077. В регионе выздоровели 51 420 человек, умерли 1185 человек.

Ранее, 23 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стабильна. Однако проблема сохранится до того момента, пока горожане не начнут массово прививаться. Градоначальник призвал всех вакцинироваться, когда появится возможность.

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