Опубликованы новые данные по заразившимся коронавирусом в Москве

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал новые данные по заразившимся COVID-19 в Москве. Статистика доступна на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, за сутки в Москве выявлен 5191 случай заражения. Общее число инфицированных составляет 617 439. Кроме того, за последние 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 75 пациентов, с начала пандемии — 9053. Всего выздоровевших насчитывается 464 984.

В Московской области за сутки выявили 1148 случаев коронавируса, с начала пандемии — 113 278. Умерло в регионе 5599 человек, выздоровело 75 064.

Ранее москвичам раскрыли несколько правил, благодаря которым можно сохранить здоровье кожи при ношении защитных масок. Главный внештатный врач-дерматолог и косметолог министерства здравоохранения Подмосковья Наталия Махнева рекомендовала оказаться от косметики, в особенности от тональных средств.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!