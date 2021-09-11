Опубликованы результаты экспертизы партии арбузов из «Магнита»

Сеть магазинов «Магнит» обнародовала результаты экспертизы партии арбузов, поставленной на прилавки московских точек. Соответствующие данные пресс-служба торговой сети предоставила Telegram-каналу Readovka.

Экспертизу провели на основе отбора материалов из двух ягод 20 августа. Специалисты не выявили превышений ни по пестицидам, ни по токсичным элементам. Завершили экспертизу 2 сентября. При этом в документе отмечается, что ее результаты распространяются только на исследуемые образцы, но не на всю партию.

Накануне, 10 сентября, стало известно, что жителям дома на Совхозной улице стало плохо — по предварительной версии их состояние ухудшилось после того, как они съели арбуз из местного «Магнита». Речь идет о бабушке, матери и внучке. Их госпитализировали, но пожилая женщина и девочка скончались. Мать остается в больнице.

Позднее оказалось, что еще троих жильцов дома положили в больницу. Они также ели арбуз. В больницу попали две несовершеннолетние девочки 12 и 17 лет, а также 26-летний мужчина.

Ранее из супермаркета «Магнит» на Совхозной улице убрали все арбузы и дыни после сообщений СМИ о смертельном отравлении двух человек. Также стало известно, что забракованный товар положили на пол у входа в магазин, и арбузы мог взять любой желающий.

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