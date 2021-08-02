Опубликованы старые фото «Лужников»

Главархив Москвы опубликовал редкие кадры спорткомплекса «Лужники» в честь юбилея — 65-летия со дня его открытия. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На опубликованных снимках изображены моменты строительства комплекса, участники соревнований, а также другие значимые события. Кадры принадлежат таким фотографам, как Мстислав Боташев, Михаил Озерский, Семен Фридлянда и другим.

По словам начальника столичного Главархива Ярослава Онопенко, «Лужники» являются одним из самых известных и интересных спортивных комплексов в Москве, где прошло множество важных мероприятий. Одним из наиболее значимых событий Онопенко назвал Олимпийские игры 1980 года.

Также архивные снимки представлены на стендах Главархива по адресу: Профсоюзная улица, дом 82, корпус 1. Посмотреть экспозицию можно до 29 августа.

Ранее архивное фото Сретенского бульвара в центре Москвы напомнило горожанам о «добрых» и «удобных» временах, вызвав у них тоску по прошлому. «Скамейки сталинские, чугунные, изготовленные на века для комфорта советского человека», «Как же не хватает таких скамеек. Красивые, прочные, удобные», — прокомментировали пользователи сети.

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