Организатор «антикоронавирусной вечеринки» в Москве объяснился

Мужчина, организовавший «антикоронавирусную вечеринку» уверяет, что не просил соседей нарушать режим самоизоляции, передает «Комсомольская правда».

Олег Гавриленко объяснил, что это он включал музыку на своем балконе, но хотел просто помочь людям, сидящим месяц на домашнем карантине, развеяться. Мужчина призывал соседей выйти на балконы, включить фонари и подпевать, а они вместо этого вышли во двор.

Диджей заявил, что против нарушения режима самоизоляции. Однако, как подчеркивают другие жители района, после массового уличного сбора Гавриленко не стал выключать музыку.

25 апреля десятки жителей многоквартирных домов в районе Бутово вышли во двор. Они танцевали, хором пели песни и не соблюдали при этом дистанцию. Помимо в унисон звучащих популярных треков, было слышно, как кто-то кричал «Стоп коронавирус!» На место прибыла полиция, ведется разбирательство.

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