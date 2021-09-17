Основателю московской компании по заморозке трупов начали поступать угрозы

«Они сказали, что хотели сделать первое предупреждение, конечно, без конкретных ссылок на Валерию. Заявили, что надо возвращать долги, и им бы не хотелось, чтобы со мной что-то случилось», — сказал Медведев.

Он добавил, что Удалова будет отрицать связь с угрожавшими ему незнакомцами, однако за полчаса до инцидента и через полчаса после от его бывшей жены Медведев получил голосовые сообщения с предупреждениями и ультиматумами. Он написал заявление в полицию.

Ранее в сентябре сообщалось, что две криофирмы не поделили десятки замороженных трупов. Два года назад генеральный директор фирмы Удалова после конфликта в компании открыла и возглавила новую организацию с таким же названием. 7 сентября она попыталась вывезти из криохранилища первой компании в Сергиевом Посаде тела и часть оборудования на площадку своей новой фирмы.

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