Остановленный без перчаток пассажир московского метро оказался преступником

Преступник, находящийся в федеральном розыске, зашел без средств индивидуальной защиты в метро, привлек внимание контролера и полиции и был задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».

На станции метро «ВДНХ» контролер Ольга Яровая остановила мужчину без перчаток и выписала ему штраф. Заметив это, подошли сотрудники полиции и проверили нарушителя по базе данных. Оказалось, что мужчина — 26-летний уроженец Узбекистана, которого разыскивают за кражу (часть 3 статьи 158 УК РФ). В настоящий момент он доставлен в полицию.

Издание сообщает, что контролеру не в первый раз удалось остановить преступника. В августе она обратила внимание на мужчину, находившегося в международном розыске за мошенничество в особо крупных размерах. Яровой будет объявлена благодарность.

Ранее машинист московского метро назвал тип самых раздражающих пассажиров. Он рассказал, что испытывает стресс во время работы в часы пик, когда люди, как бы часто ни ходили поезда, пытаются пролезть в закрывающиеся двери.

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