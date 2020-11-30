Оставленные перед сносом квартиры у «Москва-Сити» показали изнутри

В сети показали изнутри оставленные перед сносом квартиры в микрорайоне «Камушки», который находится в Пресненском районе столицы между небоскребами «Москва-Сити» и Третьим транспортным кольцом. Снимки появились в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

Жильцы квартир оставили в помещениях мебель, вещи и мусор. На опубликованных кадрах запечатлены растения на подоконниках, монеты, вазы, постельное белье, ковры на стенах и другие предметы интерьера.

Пользователи сети предположили, что после отъезда хозяев в квартирах кто-то жил. Некоторые посчитали, что фотографии выглядят грустно. Другие комментаторы отметили, что некоторые из вещей сохранились в хорошем состоянии, и их можно было забрать.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие годы планируется построить еще пять башен «Москва-Сити» — One Tower (444 метра), «Империя 2» (81 метр), Sensorium Hall (53 метра) и два многофункциональных комплекса (283 и 228 метров каждый). По программе реновации планируется переселение жителей из 52 старых пятиэтажек.

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