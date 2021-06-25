Оставленный родителями младенец умер от перегрева во время пикника в Подмосковье

В подмосковном городе Электросталь грудной младенец умер от перегрева на солнце во время прогулки с родителями, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, в четверг, 24 июня, пара вышла с четырехмесячным ребенком на прогулку в опасное в жару время — в час дня. К тому моменту, как солнце находилось в зените, взрослые решили устроить пикник: позагорать, выпить алкоголь, а также, по информации Telegram-канала Mash, пожарить шашлыки.

Через два часа мать покормила младенца, после чего он, по ее словам, уснул. Снова заглянуть в коляску и проверить ребенка родители решили лишь через четыре часа, около 19:00. Обнаружив, что мальчик не дышит, они вызвали медиков. Детская бригада реаниматологов выехала на вызов, однако к этому моменту младенец был мертв. Врачи предварительно установили, что он скончался примерно за 2-3 часа до их приезда.

По одной из версий, мальчик мог умереть из-за остановки сердца, спровоцированной жарой. По данным синоптиков, в этот день в Подмосковье ожидалось до 37 градусов тепла, жителей столичного региона предупреждали об оранжевом уровне погодной опасности. Среднесуточная температура находилась выше нормы на 7-10 градусов.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий заявила, что по факту произошедшего организована проверка. Родителей мальчика уже опросили, назначена экспертиза для установки точной причины смерти младенца.

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