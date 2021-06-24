В Москве пообещали до 36 градусов жары и «оранжевый» уровень опасности

В Москве в четверг, 24 июня, пообещали до 36 градусов жары. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В четверг ожидается жаркая погода без осадков с небольшой облачностью.

Днем в Москве будет от 34 до 36 градусов тепла, в ночь на пятницу температура опустится до 20 градусов. При этом в Подмосковье ожидается до 37 градусов, в ночные часы температура там снизится до 17-22 градусов.

Кроме того, москвичей предупредили об «оранжевом уровне погодной опасности» из-за высокой температуры. Он сохранится до 14:00 пятницы, 25 июня. «Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов», — уточняется в сообщении.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на этой неделе в Москве ожидается аномальная жара, которая обещает поставить шесть температурных рекордов, которых «не было никогда за всю более чем вековую историю регулярных метеорологических наблюдений». Синоптики также предупредили, что ночная температура будет сопоставима с дневной нормой — около плюс 20 и чуть выше.

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