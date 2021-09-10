Осы напали на воспитанников детского сада в Москве

Сообщается, что осы появились неожиданно. Они жалили детей в лица, руки и даже забрались под одежду. Насекомые разлетелись, только когда дети скинули ее.

По данным РЕН ТВ, дети подверглись нападению пчел, а не ос. На место происшествия выехали медики для осмотра пострадавших.

В начале сентября в детском саду на Псковской улице на севере Москвы воспитанники образовательного учреждения пострадали от укусов ос. Насекомые прятались под чехлом на песочнице.

В августе коммунальщики зафиксировали нашествие ос на северо-западе Москвы.

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