Осы напали на воспитанников детского сада в Москве
Осы напали на воспитанников детского сада при школе №1953 на западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в четверг, 9 сентября.
От укусов насекомых пострадали шестеро детей и воспитатель.
Сообщается, что осы появились неожиданно. Они жалили детей в лица, руки и даже забрались под одежду. Насекомые разлетелись, только когда дети скинули ее.
По данным РЕН ТВ, дети подверглись нападению пчел, а не ос. На место происшествия выехали медики для осмотра пострадавших.
В начале сентября в детском саду на Псковской улице на севере Москвы воспитанники образовательного учреждения пострадали от укусов ос. Насекомые прятались под чехлом на песочнице.
В августе коммунальщики зафиксировали нашествие ос на северо-западе Москвы.
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