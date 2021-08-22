В Москве зафиксировали нашествие ос

Нашествие ос зафиксировали в этом году коммунальщики одного из районов столицы. Об этом сообщает «Москва. Северо-Запад» со ссылкой на директора ГБУ «Жилищник района Щукино» Владимира Власова.

«В этом году у нас как никогда много заявок по поводу осиных гнезд. Уже ликвидировали три гнезда в домах на улицах Ирины Левченко, Гамалеи и Живописной. Во всех трех случаях осы поселились под оконными карнизами. Чтобы снять гнездо, иногда приходится привлекать промышленных альпинистов», — рассказал Власов.