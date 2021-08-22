В Москве зафиксировали нашествие ос
Нашествие ос зафиксировали в этом году коммунальщики одного из районов столицы. Об этом сообщает «Москва. Северо-Запад» со ссылкой на директора ГБУ «Жилищник района Щукино» Владимира Власова.
«В этом году у нас как никогда много заявок по поводу осиных гнезд. Уже ликвидировали три гнезда в домах на улицах Ирины Левченко, Гамалеи и Живописной. Во всех трех случаях осы поселились под оконными карнизами. Чтобы снять гнездо, иногда приходится привлекать промышленных альпинистов», — рассказал Власов.
Отмечается, что осиные гнезда на московских балконах удалять самостоятельно опасно и лучше обратиться в управляющую компанию. Если гнездо обнаружили не сразу и оно разрослось, специалисты обработают его инсектицидными средствами, а затем удалят.
Ранее, 16 августа, сообщалось о том, что на детской площадке у пруда Подоселки в московском районе Бирюлево обнаружили пчелиный улей. Насекомые напали на одного из детей, игравших на площадке. Мальчик получил несколько укусов в спину.
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