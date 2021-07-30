От москвички потребовали десятки тысяч рублей за замену лампочки

Выяснилось, что не только Марина пострадала от «Немецкого сервиса» — у компании сотни негативных отзывов от жителей разных городов России. Отмечается, что по закону фирму невозможно привлечь к ответственности, так как все цены открыто прописываются в договоре.

Журналисты РЕН ТВ рассказали, что вызвали мастера «Немецкого сервиса» и попросили его устранить засор, сразу поинтересовавшись окончательной ценой. Им озвучили цену в 14 тысяч рублей. После подробных расспросов рабочий занервничал и ушел, не взяв деньги.

Ранее в одном из районов Москвы мошенник выманил у женщины 25 тысяч рублей. Пострадавшая рассказала, что злоумышленник плакал и поделился с ней жалобной историей о том, как остался без денег.

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