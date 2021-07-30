От москвички потребовали десятки тысяч рублей за замену лампочки
Москвичка Марина обратилась в компанию «Немецкий сервис» для замены лампочки и заплатила десятки тысяч рублей. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Марина пожаловалась, что попросила мастера заменить патроны и лампочку, но тот навязал ей дополнительные услуги. Окончательную цену он не называл до конца работ, а после выставил ценник в пять раз выше средней рыночной стоимости. За мелкую бытовую услугу от москвички потребовали 27,5 тысячи рублей.
Выяснилось, что не только Марина пострадала от «Немецкого сервиса» — у компании сотни негативных отзывов от жителей разных городов России. Отмечается, что по закону фирму невозможно привлечь к ответственности, так как все цены открыто прописываются в договоре.
Журналисты РЕН ТВ рассказали, что вызвали мастера «Немецкого сервиса» и попросили его устранить засор, сразу поинтересовавшись окончательной ценой. Им озвучили цену в 14 тысяч рублей. После подробных расспросов рабочий занервничал и ушел, не взяв деньги.
Ранее в одном из районов Москвы мошенник выманил у женщины 25 тысяч рублей. Пострадавшая рассказала, что злоумышленник плакал и поделился с ней жалобной историей о том, как остался без денег.
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