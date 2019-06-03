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Открыт первый участок новой линии московского метро

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Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по первому участку Некрасовской линии столичной подземки. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о станциях «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

«Начинает сбываться мечта, когда в Некрасовку приходит метро», — отметил градоначальник. По его словам, открытие нового участка поспособствует улучшению транспортной доступности для 800 тысяч местных жителей, а также разгрузке Таганско-Краснопресненской линии.

18 мая сообщалось, что первый участок Некрасовской линии метро с четырьмя станциями планируется открыть для пассажиров в первых числах июня. Параллельно ведется строительство второго участка Некрасовской линии от станции «Косино» до «Нижегородской». Строительные работы на этом участке планируется завершить до конца текущего года.

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