Открытие легендарной чебуречной обрадовало москвичей

Ранее сообщалось, что 20 июля снова откроется одно из старейших заведений Москвы — чебуречная на Сухаревской. Объявление о скором открытии появилось на двери кафе.

О закрытии легендарного кафе стало известно 28 июня. Позже выяснилось, что оно временное и связано с необходимостью пропускать клиентов по QR-кодам.

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