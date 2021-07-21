Открытие легендарной чебуречной обрадовало москвичей
Открытие одного из старейших заведений Москвы — легендарной чебуречной на Сухаревской — обрадовало москвичей. Пост появился на странице «Москва моя» в Facebook.
«Отличная новость! Чебуречная Дружба на Сухаревке снова заработала! И теперь даже карточки принимают», — отмечается в подписи к публикации.
Отличная новость! Чебуречная Дружба на Сухаревке снова заработала! И теперь даже карточки принимают😳Posted by Александр Аникин on Tuesday, July 20, 2021
«Радость пришла откуда не ждали! Ну хоть сюда схожу», «Ура, товарищи!!!! Ура!!!!», «Супер.. Хорошая новость», «Спасибо за добрую весть! От сердца отлегло!», «Прекрасная новость!», «Вкуснотища!» — порадовались пользователи. Некоторые поинтересовались, не изменилась ли цена чебурека: «Цена чебурека не изменилась? 90?» Часть москвичей отметили, что уже посетили заведение после открытия.
Ранее сообщалось, что 20 июля снова откроется одно из старейших заведений Москвы — чебуречная на Сухаревской. Объявление о скором открытии появилось на двери кафе.
О закрытии легендарного кафе стало известно 28 июня. Позже выяснилось, что оно временное и связано с необходимостью пропускать клиентов по QR-кодам.
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