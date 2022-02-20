В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях омикрона от ОРВИ

Директор по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью «Российской газете» рассказала, чем симптомы омикрона отличаются от ОРВИ.

Эксперт предупредила, что без специальных тестов поставить точный диагноз невозможно. «Симптомы, которые дает омикрон, грипп и другие респираторные вирусы, одинаковы. Грипп чаще дает быстрое повышение температуры тела, головные боли, со вторых суток — боли или першение в горле. Но такие же симптомы могут быть вызваны омикроном», — пояснила Руженцова, добавив, что и при гриппе, и про коронавирусе может встречаться типичный насморк и небольшое повышение температуры тела.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов оценил вероятность одновременного заражения COVID-19 и гриппом.