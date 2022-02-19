Жителям Подмосковья предложили выдавать отпугиватели от бездомных собак

Председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян в интервью агентству городских новостей «Москва» рассказал о предложении обеспечить жителей Подмосковья ультразвуковыми отпугивателями для защиты от нападений бездомных собак.

«Наш комитет ознакомился с данной инициативой федеральных коллег и в целом поддерживает ее. Однако, как правило, нападение собак на людей происходят там, где поблизости нет ни сотрудников полиции, ни работников сферы ЖКХ. Нам кажется, что недостаточно выдавать такие приборы только полицейским и работникам сферы ЖКХ, такие приборы должны быть у каждого гражданина», — заявил Керселян.

Ранее стало известно, что в подмосковной Коломне собака покусала лицо ребенка, также стая бродячих собак набросилась на подростков в Москве.