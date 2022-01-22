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В Москве стая бродячих собак набросилась на подростков
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
На северо-востоке Москвы стая бродячих собак набросилась на подростков. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным источника, инцидент произошел в пятницу вечером, 22 января. На юношу и девушку набросились бродячие собаки у одного из домов на Дмитровском шоссе. О состоянии молодых людей ничего не сообщается.
В прокуратуре отметили, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и об обращении с животными.
Ранее стало известно, что тело мертвой женщины из Подмосковья обезглавила ее собака.