Отравителя с Чистых прудов отправили в колонию на 16 лет

Басманный суд Москвы признал виновным в отравлении и ограблении 30 человек в центре столицы Мурата Сабанова и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие установило, что в 2019 году мужчина знакомился в районе «Ямы» — общественного пространства на Чистых прудах, с употребляющими спиртные напитки горожанами. Он уводил их из людных мест и предлагал выпить жидкость, в которой содержались лекарственные вещества, вызывающие потерю сознания. Затем он грабил жертв и расплачивался их банковскими картами в магазинах.

Сабанова признали виновным в ограблении 30 человек, десяти кражах с банковских счетов, похищении шести паспортов и четырех эпизодах мошенничества с использованием электронных средств платежа. Гособвинение запрашивало для отравителя 17 лет строгого режима. Сабанов частично признал свою вину, отрицая причинение тяжкого вреда здоровью своих жертв.

Ранее Пресненский суд Москвы вынес приговор Анне Шейко, которая заработала миллионы рублей на обмане магазинов. Она приехала в столицу из Смоленска и прослыла «мошенницей с Рублевки», поскольку притворялась богачкой и обманом зарабатывала на доверчивых курьерах. Суд приговорил женщину к 3,5 года условно с испытательным сроком на четыре года.

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