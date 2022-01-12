Отрицающая существование РФ женщина потребовала выдать ей советский паспорт

Жительница Подмосковья обратилась в Барвихинский отдел полиции Одинцовского района с требованием выдать ей советский паспорт, пишет издание Mash.

Женщина отрицает существование Российской Федерации и утверждает, что РФ — некая английская коммерческая организация, зарегистрированная в Лондоне. Также россиянка заявляет, что гендиректором фирмы является действующий премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Она объясняет, что данная структура занимается проведением экспериментов на человеческом ДНК. В полиции, в свою очередь, паспорт СССР гражданке выдавать отказались.

Ранее китаец случайно поменялся паспортами с матерью и не смог выйти из аэропорта.