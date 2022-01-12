Сегодня в 01:38
1 мин.

Отрицающая существование РФ женщина потребовала выдать ей советский паспорт

Новости /
Отрицающая существование РФ женщина потребовала выдать ей советский паспорт
Фото: РИА Новости

Жительница Подмосковья обратилась в Барвихинский отдел полиции Одинцовского района с требованием выдать ей советский паспорт, пишет издание Mash.

Женщина отрицает существование Российской Федерации и утверждает, что РФ — некая английская коммерческая организация, зарегистрированная в Лондоне. Также россиянка заявляет, что гендиректором фирмы является действующий премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Она объясняет, что данная структура занимается проведением экспериментов на человеческом ДНК. В полиции, в свою очередь, паспорт СССР гражданке выдавать отказались.

Ранее китаец случайно поменялся паспортами с матерью и не смог выйти из аэропорта.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.