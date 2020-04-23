Памятник Жукову вернули на Манежную площадь

Отреставрированный памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову вернули на Манежную площадь, сообщает «Комсомольская правда».

Советский полководец вновь восседает на площади в привычной для всех позе — с вытянутой вперед рукой и привстав с лошади.

20 марта монумент был демонтирован. На его место установили копию памятника, где у Жукова оказалось больше орденов на груди, а рука демонстрировала воинское приветствие.

В Мосгорнаследии тогда успокоили горожан, испугавшихся исчезновению памятника, заверив, что о замене монумента не может и быть речи, проводятся плановые реставрационные работы. Их пообещали закончить к 9 мая.

Что будет с памятником, который заменял оригинальную версию Жукова, пока неизвестно.

Памятник Жукову, маршалу СССР и четырежды Герою Советского Союза, установили на Манежной площади 25 лет назад по указу тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Обновили монумент в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

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