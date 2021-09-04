Памятник звезде балета рассорил россиян

«Памятник Майе Плисецкой стоит как-то неудачно. Окружение невыигрышное», — написал один из москвичей.

«К сожалению, это не Плисецкая. Она издалека узнавалась по движениям, пластике. А в этой работе нет ничего от великой балерины», — продолжила обсуждение подписчица паблика.

«Даже в фото больше экспрессии и жизни, чем в этом памятнике. Нет в нем движения, нет "ветра"», — добавил комментатор к посту.

Однако некоторым россиянам скульптура Майи Плисецкой в образе Кармен пришлась по душе. «Да нормальный памятник. Это лучше, чем, пардон, 13 или 12-метровая какаха в центре, пусть она стоит и временно», — заключил интернет-пользователь, имея в виду, вероятно, скульптуру швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», которая находится на Болотной набережной в Москве.

Автор памятника балерине — уральский скульптор Виктор Митрошин, который был лично знаком с примой. Монумент установлен по инициативе супруга и вдовца Майи Плисецкой Родиона Щедрина.

В конце августа сообщалось, что архивные фотографии демонтажа памятника революционеру, основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому рассорили россиян.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!