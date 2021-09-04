Памятник звезде балета рассорил россиян
Памятник звезде советского балета Майе Плисецкой рассорил россиян. Фотографию объекта опубликовали в Facebook-группе «О Москве и москвичах».
Монумент установили в центре Москвы, на Большой Дмитровке, в сквере, названном в честь балерины, еще в 2016 году. Однако споры вокруг эстетической красоты памятника не утихают до сих пор.
«Памятник Майе Плисецкой стоит как-то неудачно. Окружение невыигрышное», — написал один из москвичей.
«К сожалению, это не Плисецкая. Она издалека узнавалась по движениям, пластике. А в этой работе нет ничего от великой балерины», — продолжила обсуждение подписчица паблика.
«Даже в фото больше экспрессии и жизни, чем в этом памятнике. Нет в нем движения, нет "ветра"», — добавил комментатор к посту.
Однако некоторым россиянам скульптура Майи Плисецкой в образе Кармен пришлась по душе. «Да нормальный памятник. Это лучше, чем, пардон, 13 или 12-метровая какаха в центре, пусть она стоит и временно», — заключил интернет-пользователь, имея в виду, вероятно, скульптуру швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», которая находится на Болотной набережной в Москве.
Автор памятника балерине — уральский скульптор Виктор Митрошин, который был лично знаком с примой. Монумент установлен по инициативе супруга и вдовца Майи Плисецкой Родиона Щедрина.
В конце августа сообщалось, что архивные фотографии демонтажа памятника революционеру, основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому рассорили россиян.
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