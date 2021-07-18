Пара в Москве выпала из окна многоэтажки и погибла

На улице Борисовские пруды в Москве из окна многоэтажного жилого дома выпали мужчина и женщина, оба погибли, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент произошел около 21:00 на улице Борисовские пруды. Согласно предварительной информации, мужчина и женщина состояли в отношениях. Причины и обстоятельства ЧП выясняются. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Возраст и личности погибших не раскрываются. Также неизвестно, что привело к падению пары из окна.

Ранее из окна многоэтажки в Москве выпал полуторагодовалый ребенок. В этот момент в квартире был его отец, мальчика доставили в больницу.

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