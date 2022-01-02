Парикмахер-стилист рассказала о самых модных стрижках в 2022 году

Парикмахер-стилист столичного салона красоты премиум-класса «Империя» Екатерина Щеглова в беседе с «Мослентой» рассказала о трендах 2022 года. Девушка отметила, что в женские прически возвращается объем, а мелкие кудри сменяются крупными. В мужских стрижках сильных изменений наблюдаться не будет из-за нелюбви сильного пола к укладкам.

«Самые модные женские стрижки 2022 года — боб-каре, пикси, многоуровневые, рваные и даже асимметричные. Актуальны резкие срезы, переходы в стиле гранж. В отличие от 2021 года в 2022-м наблюдается тенденция на объем, однако здесь важно, чтобы он человеку шел», — подчеркнула Щеглова.

Специалист отметила, что в моду возвращаются челки, в том числе челки-шторки. «Актуальными станут крупные кудри. Ранее были популярны легкие завитки, но теперь их сменяют большие, объемные кудри от корней. Кстати, в тренде будут и кудрявые челки!» — заявила она.

Парикмахер-стилист уточнила, что никуда не уйдет мода на естественность и длинные волосы.

«Что касается мужчин, каких-то новых тенденций не наблюдается. Да и зачем они, если 99 процентов моих клиентов приходят с идентичными пожеланиями: чтобы было покороче и можно было не причесываться», — поделилась Щеглова. Она добавила, что в мужских прическах модна хаотичность, но такие стрижки требуют укладок, делать которые мало кто из представителей сильного пола хочет.

Ранее парикмахер-стилист назвала способы сохранить здоровье волос зимой.