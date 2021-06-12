Парковка в Москве стала бесплатной на два дня

Парковка в Москве в честь Дня России стала бесплатной на два дня: 12 и 14 июня, а 13 июня будет работать по цене воскресенья. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в официальном Telegram-канале.

«12 и 14 июня парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными, даже там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем. 13 июня парковки будут работать по тарифу воскресенья», — уточняется в сообщении.

С 12 по 14 июня в стране объявлены выходные в связи с празднованием Дня России.

Ранее департамент транспорта Москвы предупредил, что с 5 апреля на 193 участках столицы изменится стоимость парковки. Так, тарифы повысятся улицах, где загрузка платных парковок достигает 96 процентов и больше. Там будет действовать тариф 380 рублей в час в дневное время. Указано, что решение коснется только 10 процентов платных мест с высокой загрузкой, однако эффект ощутит весь город.

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