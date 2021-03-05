В Москве подорожает парковка

Стоимость парковки на 193 участках Москвы изменится с 5 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Так, тарифы повысятся улицах, где загрузка платных парковок достигает 96 процентов и больше. Там будет действовать тариф 380 рублей в час в дневное время. Указано, что решение коснется только 10 процентов платных мест с высокой загрузкой, однако эффект ощутит весь город.

Изменения затронут те улицы, где расположены объекты притяжения автомобилистов из области и других районов Москвы — торговые и офисные центры, парки, магазины и другие точки притяжения. Речь идет, в частности, об улице Солянка, Покровском и Чистопрудном бульварах, Большом Знаменском, Хохловском и Хитровском переулках. Полный список мест доступен на сайте департамента.

В то же время на некоторых улицах, таких как 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы снизятся.

При этом для местных жителей парковка остается бесплатной, если у них есть резидентное разрешение. Если даже при повышенном тарифе не остается свободных мест, необходимо оформить заявку на организацию мест «только для резидентов».

Ранее сообщалось, что парковки в Москве будут бесплатными в Международный женский день. Жителям столицы пообещали, что 8 марта не нужно будет платить за автостоянку, в том числе на тех улицах, где действует повышенный тариф — 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью.

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