«Партийный хозяин» Москвы сравнил столицу при Лужкове и Собянине

Член Политбюро ЦК КПСС и последний в истории первый секретарь Московского горкома партии Юрий Прокофьев сравнил столицу при при бывшем мэре Юрии Лужкове и нынешнем градоначальнике Сергее Собянине. Об этом «партийный хозяин» Москвы рассказал в интервью «Ленте.ру».

Прокофьев ответил на вопрос о том, нравится ли ему, как развивалась столица в последние 30 лет.

«После прихода к руководству Собянина — да. Что же касается Лужкова, он сумел удержать Москву от катастрофы наподобие тех, которые были присущи крупным городам нашей страны в 1990-е годы. Имею в виду всевозможные аварии и прочие катаклизмы. И тепло, и вода, и транспорт — все это существовало. Но развития у города не было. Застройка шла хаотично. Была создана целая система коррупционных связей», — объяснил свою позицию Прокофьев.

Он добавил, что при Собянине троллейбусы заменили на электробусы и сделали магазины доступными для людей. «Сужу по своему району Сокольники: почти все поликлиники были отремонтированы и переоборудованы. Город действительно развивается», — заключил он.

В прошлом году пользователи сети сравнили Москву при бывших мэрах столицы Гаврииле Попове, Юрии Лужкове, а также при нынешнем градоначальнике Сергее Собянине. Комментаторы отметили, что центр современной Москвы похож на европейскую столицу, а не на рынок, как это было ранее.

Лужков возглавил столицу в 1992 году. В 2010-м решением тогдашнего президента Дмитрия Медведева он был уволен с поста «в связи с утратой доверия». После ухода из политики Лужков занялся сельским хозяйством. Бывший мэр Москвы умер 10 декабря 2019 года в больнице в Мюнхене вскоре после срочной операции на сердце.

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