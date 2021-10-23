Парящая над улицей московская роща озадачила россиян

Фотография березовой рощи, парящей над одной из столичных улиц, озадачила пользователей сети. Снимок появился в Facebook-группе «Москва и москвичи».

Подписчики сообщества узнали место, где было сделано фото. Роща находится у Патриаршего моста со стороны спуска к новому Культурному центру ГЭС 2.

Комментаторов поразило, что такие высокие деревья получилось высадить и поддерживать на насыпном грунте. Некоторые выразили опасения, что корни берез могут разрушить платформу, на которой разместилась роща. Другие подписчики успокоили: деревья выведены специально для создания подобных зон, так что не должны повредить конструкциям.

При этом пользователи выразили сожаление, что пока к «парящим» над улицей березам не подобраться — в культурном центре все еще идет ремонт. Созерцать висячую рощу можно только с Патриаршего моста.

Ранее москвичей возмутили рабочие, срубившие деревья между домами в одном из спальных районов столицы. По мнению жителей, это серьезно повредило внешнему облику всей улицы.